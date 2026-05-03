Protestojnë banorët e fshatit Besi, tensionohet situata - ndërhyjnë policia
Banorët e fshatit Besi të komunës së Prishtinës edhe sot kanë dalur për të protestuar.
Një gjë të tillë e kanë bërë edhe më herët, duke kërkuar një rrethrrotullim në këtë zonë.
Në pamjet e siguruara nga KlanKosova shihet se si policët tentojnë ta arrestojnë njërin nga protestuesit, por nuk arritën të bëjnë një gjë të tillë.
Ndërkohë, më pas në vendin e ngjarjes kanë dalë edhe zyrtarët policorë nga Njësia Speciale.
Arsyeja e kërkesës së këtij rrethrrotullimi, sipas banorëve, është se rruga që është me 4 shirita, është me rrezik dhe vështirë për t’u kyçur sepse nuk ka sinjalistikë. /KlanKosova/
