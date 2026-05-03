3 Maji, AGK alarmon: Presione dhe gjuhë denigruese ndaj mediave në Kosovë
Në Ditën Botërore të Lirisë së Shtypit, Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës (AGK) ka ngritur shqetësimin për gjendjen e gazetarëve në vend, duke theksuar se ata vazhdojnë të përballen me sulme dhe presione në ushtrimin e profesionit.
Sipas AGK-së, sfida kryesore mbetet një fushatë e vazhdueshme nga ana e Qeverisë së Kosovës dhe partisë në pushtet, Lëvizja Vetëvendosje, për të delegjitimuar punën e mediave dhe gazetarëve.
“Gazetarët dhe mediat mbesin cak i sulmeve nëpërmjet fjalorit denigrues që ka për qëllim uljen e besimit të publikut në raportimin e tyre”, thuhet në reagimin e AGK-së.
Ky asociacion u ka bërë thirrje institucioneve dhe akterëve politikë që të respektojnë punën e gazetarëve dhe të mos pengojnë rolin e tyre në shoqëri. Sipas AGK-së, mediat janë faktor kyç në zhvillimin demokratik të vendit.
Liria e shtypit në letër, sfida serioze në praktikë – gazetarët në Kosovë nën kërcënime të vazhdueshme
AGK-ja ka shprehur gjithashtu shqetësim për mënyrën e zgjedhjes së bordeve të Radio Televizioni i Kosovës (RTK) dhe Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM), duke e cilësuar procesin si të shpejtë dhe të komprometuar, me tendencë për kontroll politik.
Megjithatë, AGK vlerëson përmirësimin e Kosovës në Indeksin e Reporterët pa Kufij, duke theksuar se kjo lidhet me vendimin e Gjykata Kushtetuese e Kosovës për ta shpallur antikushtetues Ligjin për KPM-në.
Sipas këtij asociacioni, sistemi gjyqësor mbetet një nga garantuesit kryesorë të lirisë së medias në vend. Në këtë drejtim, është përmendur edhe Strategjia e Këshilli Gjyqësor i Kosovës, e cila synon t’u japë prioritet rasteve që lidhen me gazetarët.
AGK ka bërë thirrje për politika më të ashpra ndëshkimore në rastet kur gazetarët janë viktima të sulmeve, duke theksuar përkushtimin për dokumentimin dhe adresimin e këtyre rasteve në bashkëpunim me organet e sigurisë dhe drejtësisë.
Në fund, AGK ka theksuar se gazetarët në Kosovë, pavarësisht sfidave, vazhdojnë t’i shërbejnë interesit publik dhe të luajnë një rol të pazëvendësueshëm në forcimin e demokracisë në vend. /Telegrafi/