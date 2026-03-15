Instagram po heq enkriptimin nga fillimi në fund
Në një rast shumë të prerë të 'diçkaje që nuk ndodh shumë shpesh', Instagram ka vendosur të heqë enkriptimin nga fillimi në fund (E2EE).
Nuk ishte shumë kohë më parë kur pronat në pronësi të Meta si WhatsApp dhe Instagram mburreshin për shtimin e E2EE në bisedat e tyre, por tani njëra prej tyre po shkon në drejtimin e kundërt, transmeton Telegrafi.
Siç do të prisnit në përpjekjen për të shmangur një ton bujë online në lidhje me këtë çështje, Instagram nuk e ka njoftuar këtë në një njoftim për shtyp ose postim në blog.
Në vend të kësaj, ka përditësuar në heshtje seksionin e ndihmës për të lexuar se E2EE nuk do të mbështetet më pas 8 majit.
Pra, formulimi i shërbimit thotë në të njëjtën faqe, "nëse keni biseda që ndikohen nga ky ndryshim, do të shihni udhëzime se si mund të shkarkoni çdo media ose mesazh që mund të dëshironi të mbani".
Për të përmbledhur, E2EE siguron që "vetëm ju dhe njerëzit me të cilët komunikoni mund të shihni ose dëgjoni atë që dërgohet, dhe askush tjetër, madje as Meta, nuk mund ta bëjë këtë" - kjo është sipas formulimit të Instagram-it, jo tonës.
Pra, duke pasur parasysh këtë, ju lutemi merrni parasysh faktin se nga 9 maji, Meta do të jetë në gjendje të shohë dhe dëgjojë atë që dërgoni ose merrni në Instagram. Dhe kështu do të bëjnë edhe qeveritë që i kërkojnë të dhënat tuaja. /Telegrafi/