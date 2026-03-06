Inspektorati i Tregut nis aksion të gjerë për kontrollin e çmimeve të derivateve në Kosovë
Inspektorati Qendror i Mbikëqyrjes së Tregut, në kuadër të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, ka zhvilluar sot një aksion të gjerë inspektues në bashkëpunim me Administratën Tatimore të Kosovës dhe Autoritetin e Konkurrencës.
Qëllimi i këtij aksioni, sipas njoftimit zyrtar, ishte mbikëqyrja e zbatimit të vendimit për rregullimin e përkohshëm të çmimeve të produkteve të naftës dhe vendosjen e masave mbrojtëse, me fokus tek mbrojtja e konsumatorëve, rritja e transparencës në treg dhe sigurimi i konkurrencës së ndershme.
“Aksioni u zhvillua mbi bazën e vendimit të ministres së Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, Mimoza Kusari-Lila, dhe u përqendrua tek mbi 25 operatorë ekonomikë në tërë territorin e Kosovës, duke përfshirë tregtarët e derivateve për transport”, thuhet në njoftim.
Inspektorati ka vepruar në koordinim të ngushtë me Doganën e Kosovës, Administratën Tatimore dhe Autoritetin e Konkurrencës, duke garantuar që çdo veprim të jetë efektiv dhe i koordinuar.
“Inspektorati do të vazhdojë monitorimin e tregut për të mbrojtur shëndetin dhe sigurinë e qytetarëve, për të luftuar informalitetin dhe për të eliminuar praktikat e padrejta tregtare. Në çdo rast kur konstatohet shkelje e ligjit, inspektorët do të ndërmarrin masa ndëshkuese sipas legjislacionit në fuqi”, bëhet e ditur në njoftim.
Institucioni ka konfirmuar se veprimet e tilla do të vazhdojnë edhe në të ardhmen, me qëllim forcimin e sundimit të ligjit dhe krijimin e një mjedisi të rregullt dhe të sigurt për zhvillimin ekonomik në Kosovë. /Telegrafi/