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Njësitë policore në bashkëpunim me Administratën Tatimore të Kosovës (ATK), Inspektoratin e Punës dhe në koordinim me Prokurorinë Themelore, kanë zhvilluar një aksion inspektues në 29 auto-parkingje në territorin e Gjakovës.

Sipas raportit 24-orësh, qëllimi i aksionit ishte parandalimi, zbulimi dhe hetimi i veprës penale "Shmangie nga tatimi".

Gjatë inspektimeve janë evidentuar shkelje të ndryshme, për të cilat kanë ndërmarrë veprime agjencitë kompetente ligjzbatuese, në përputhje me përgjegjësitë e tyre.

Policia e Kosovës do të vazhdojë procedurat hetimore dhe veprimet e mëtejshme ligjore lidhur me dyshimet për veprën penale "Shmangie nga tatimi". /Telegrafi/

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