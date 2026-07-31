Komuna e Malishevës ka njoftuar se të shtunën, më 1 gusht 2026, do të ketë mbyllje të përkohshme të qarkullimit në segmentin rrugor Lumishtë–Drenoc, pjesë e rrugës Kijevë–Malishevë, për shkak të punimeve të asfaltimit.

Sipas njoftimit, qarkullimi do të ndërpritet nga ora 07:30 deri në orën 11:00.

Komuna u ka bërë thirrje të gjithë pjesëmarrësve në trafik që gjatë kësaj periudhe të shfrytëzojnë rrugët alternative dhe të respektojnë sinjalizimin e vendosur në terren.

Autoritetet komunale kanë kërkuar mirëkuptimin e qytetarëve, duke theksuar se kjo masë e përkohshme po zbatohet në kuadër të punimeve për përmirësimin e infrastrukturës rrugore.

Komuna e Malishevës ka apeluar që qytetarët të planifikojnë lëvizjet e tyre në përputhje me orarin e mbylljes, me qëllim shmangien e vonesave dhe lehtësimin e zhvillimit të punimeve. /Telegrafi/


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