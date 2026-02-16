India, tregu i dytë më i madh i ChatGPT në botë - arrin 100 milionë përdorues
India ka 100 milionë përdorues aktivë javorë të ChatGPT, duke e bërë vendin një nga tregjet më të mëdha të OpenAI në nivel global, njoftoi CEO Sam Altman përpara një samiti të Al të organizuar nga qeveria.
Altman përshkroi përhapjen në rritje të ChatGPT në Indi në një artikull të botuar në të përditshmen indiane në anglisht, Times of India, ndërsa OpenAI përgatitet të marrë pjesë zyrtarisht në Samitin pesëditor të Ndikimit të Al në Indi.
Altman po merr pjesë në këtë ngjarje së bashku me drejtues të lartë nga disa prej kompanive kryesore të Al në botë.
Rritja vjen në një kohë kur OpenAI, ashtu si kompanitë e tjera kryesore, i drejtohet popullsisë së re të Indisë dhe më shumë se një miliard përdoruesve të saj të internetit për të nxitur zgjerimin global.
Prodhuesi i ChatGPT hapi një zyrë në New Delhi në gusht 2025 pas muajsh pune përgatitore në vend dhe e ka përshtatur qasjen e tij për tregun e ndjeshëm ndaj çmimeve të Indisë, duke përfshirë lansimin e një niveli ChatGPT Go nën 5 dollarë që më vonë u bë falas për një vit për përdoruesit indianë.
Në artikull, Altman tha se India është baza e dytë më e madhe e përdoruesve të ChatGPT pas Shteteve të Bashkuara, duke theksuar peshën në rritje të vendit të Azisë Jugore në strategjinë globale të OpenAI.
Ky zbulim vjen ndërsa përdorimi i përgjithshëm i ChatGPT është rritur në të gjithë botën, me platformën që arriti në 800 milionë përdorues aktivë javorë që nga tetori 2025 dhe raportohet se po i afrohet 900 milionëve.
Altman theksoi gjithashtu rolin e studentëve në nxitjen e përdorimit të ChatGPT, duke thënë se India ka numrin më të madh të përdoruesve studentë të ChatGPT në nivel global. /Telegrafi/