Impresionoi sa ishte huazim, Barcelona e do në skuadër talentin
Sipas raportimit të Mundo Deportivo, Barcelona shpreson ta finalizojë gjatë javës së ardhshme transferimin përfundimtar të mbrojtësit të talentuar uruguaian, Patricio Pacifico, nga Defensor Sporting.
Qendërmbrojtësi 20-vjeçar la përshtypje shumë të mira gjatë periudhës së huazimit te Barca Atletic, duke i bindur drejtuesit e klubit katalunas pas vetëm shtatë paraqitjeve me skuadrën rezervë.
Edhe pse një lëndim i rëndë në gju i ndërpreu përkohësisht zhvillimin dhe momentumin pozitiv, Barcelona vazhdon të ketë besim të plotë në potencialin afatgjatë të futbollistit uruguaian.
Marrëveshja e re e ristrukturuar pritet t’i mundësojë Pacificos të vazhdojë zhvillimin e tij në Spanjë, duke qëndruar edhe për një sezon tjetër në formë huazimi te skuadra rezervë e klubit.
Ndërkohë, ekziston edhe një kusht i rëndësishëm në marrëveshje. Nëse lojtari arrin të zhvillojë edhe tri ndeshje të tjera dhe të kompletojë gjithsej dhjetë paraqitje, atëherë Barcelona do të aktivizojë zyrtarisht klauzolën e detyrueshme për blerjen përfundimtare të kartonit të tij.
Klubi katalunas e konsideron Pacificon si një projekt me potencial të madh për të ardhmen dhe beson se ai mund të shndërrohet në një pjesë të rëndësishme të repartit defensiv në vitet në vijim./Telegrafi/