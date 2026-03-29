Igor Tudor nuk është më trajner i Tottenhamit
Trajneri i Tottenhamit, Igor Tudor, është larguar nga klubi pas vetëm gjashtë javësh në krye të ekipit.
Tudor nuk fitoi asnjë nga pesë ndeshjet e tij në Ligën Premier, duke barazuar vetëm një dhe duke humbur katër të tjerat, pasi zëvendësoi Thomas Frank në shkurt.
“Mund të konfirmojmë se është rënë dakord reciprokisht që trajneri Igor Tudor të largohet nga klubi me efekt të menjëhershëm”.
We can confirm that it has been mutually agreed for Head Coach Igor Tudor to leave the Club with immediate effect.
Tomislav Rogic and Riccardo Ragnacci have also left their respective roles of Goalkeeping Coach and Physical Coach.
— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 29, 2026
"Tomislav Rogic dhe Riccardo Ragnacci gjithashtu kanë lënë rolet e tyre përkatëse të trajnerit të portierëve dhe trajnerit fizik. Falënderojmë Igorin, Tomislavin dhe Riccardon për përpjekjet e tyre gjatë gjashtë javëve të fundit, në të cilat punuan pa u lodhur", thuhet në komunikatë.
Tudor e lë Tottenhamin në vendin e 17-të në tabelën e Ligës Premier me 30 pikë, vetëm një më shumë se West Ham, pra zona e rënies nga kategoria. /Telegrafi/