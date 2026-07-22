IFFHS shpall Lionel Messin lojtarin më të mirë të Kupës së Botës 2026
Sulmuesi i Kombëtares së Argjentinës, Lionel Messi, është shpallur lojtari më i mirë i Kupës së Botës 2026 nga Federata Ndërkombëtare e Historisë dhe Statistikave të Futbollit (IFFHS).
Çmimi përcaktohet duke përdorur indeksin e performancës IFFHS, i cili vlerëson vlerësimet e ndeshjeve, golat, asistimet dhe ndikimin e përgjithshëm gjatë gjithë fazave eliminatore.
Në 8 ndeshje në turne, 39-vjeçari regjistroi 8 gola dhe 4 asistime, numri i dytë më i lartë i përfshirjes në gola në Kupën e Botës 2026, ndërsa Argjentina luftoi për t'u kualifikuar në finale.
Ndërsa FIFA ia dha Topin e Artë Zyrtar për lojtarin më të mirë të turneut mesfushorit spanjoll Rodri, Messi mori Topin e Argjendtë, ndërsa sulmuesi francez Kylian Mbappe mori Topin e Bronztë.
Pau Cubarsi u zgjodh si Lojtari më i mirë i ri i Kupës së Botës, teksa “Dorëzën e Artë” e fitoi portieri spanjoll, Unai Simon. /Telegrafi/