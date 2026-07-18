Ia gjejnë gjashtë paketime me marihuanë në lokal, arrestohet i dyshuari në Podujevë
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se hetuesit policorë nga Drejtoria për Hetimin e Trafikimit me Narkotikë-Njësia Prishtinë, në realizim të Planit Operativ ‘Vera 2026’, kanë trajtuar një informatë nën dyshimin se një person është duke u marrë me shitblerje të lëndëve narkotike.
Në njoftim bëhet e ditur se i dyshuari është lokalizuar në qytetin e Podujevës në një lokal dhe gjatë kontrollit aty janë gjetur dhe konfiskuar 6 paketime me lëndë narkotike që dyshohet të jetë marihuanë dhe dëshmi tjera që lidhen me rastin.
I dyshuari F.S., (viti i lindjes 19 , mashkull kosovar) është intervistuar, ndaj tij është iniciuar rasti ‘blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge’ dhe me aktvendim nga prokurori kujdestar, i njëjti është dërguar në mbajtje deri në 48 orë. /Telegrafi/