I rezistuan arrestimit dhe sulmuan policët - arrestohen tre të dyshuar në Suharekë
Tre persona janë arrestuar në Suharekë, të dyshuar për veprat penale “shkaktim i rrezikut të përgjithshëm” dhe “sulm ndaj personit zyrtar”.
Sipas raportit zyrtar, rasti ka ndodhur më 27 prill 2026 rreth orës 16:30, ndërsa një ditë më pas, policia ka arrestuar tre të dyshuar – dy meshkuj dhe një femër kosovare.
Gjatë ndërhyrjes policore, të dyshuarit kanë rezistuar arrestimin dhe kanë sulmuar zyrtarët policorë.
Si pasojë e sulmit, disa policë kanë pësuar lëndime trupore dhe kanë pranuar trajtim mjekësor.
Pas intervistimit, me vendim të prokurorit, dy nga të dyshuarit janë dërguar në mbajtje, ndërsa rasti është në procedurë të mëtejme hetimore. /Telegrafi/
