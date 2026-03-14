I mituri në Xërxe të Gjakovës hyn me thikë në shkollë, shoqërohet në Polici
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se një i mitur ka hyrë me thikë në shkollë, gjersa i njëjti është shoqëruar në Polici.
Rasti ka ndodhur në fshatin Xërxe, Gjakovë, të premten në ora 14:00.
“Ankuesi mashkull kosovar, ka raportuar se i dyshuari mashkull i mitur ka hyrë në shkollë me një armë të ftohtë (thikë)”, thuhet në raport.
I dyshuari është shoqëruar në stacionin policor dhe nga i njëjti është sekuestruar thika dhe pas intervistimit me vendim të prokurorit i dyshuari është liruar në procedurë të rregullt. /Telegrafi/
