I mituri arrestohet për armëmbajtje pa leje në Prishtinë
Një i mitur është arrestuar nën dyshimin për armëmbajtje pa leje në Prishtinë, pas një aksioni policor gjatë kontrollit të automjeteve.
Sipas raportit, rasti ka ndodhur më 11 prill 2026 rreth orës 21:00, në rrugën “Ramiz Cernica”, ku njësitet policore kanë ndaluar një motoçikletë për kontroll.
Gjatë ndërhyrjes, pasagjeri i dyshuar i mitur ka tentuar të largohet dhe gjatë ikjes ka hedhur në tokë një armë zjarri (pistoletë) dhe një thikë.
Policia ka arritur ta arrestojë të dyshuarin, ndërsa arma dhe mjeti i mprehtë janë konfiskuar si prova materiale.
Me vendim të prokurorit, i mituri është dërguar në mbajtje, ndërsa rasti po hetohet për procedura të mëtejme ligjore. /Telegrafi/
