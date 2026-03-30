Hyundai planifikon "të mbushë tregun e Amerikës së Veriut me 36 modele të reja"
Hyundai Motor Company ka njoftuar një strategji të re për zgjerim të shpejtë në Amerikën e Veriut gjatë mbledhjes së aksionarëve.
CEO i saj, José Muñoz, tha se kompania planifikon të prezantojë 36 modele të reja ose të përmirësuara deri në vitin 2030.
Plani përfshin një gamë të gjerë automjetesh, nga makina dhe SUV deri te kamionët dhe modelet komerciale.
Hyundai synon të ofrojë versione të ndryshme, përfshirë modele sportive dhe off-road si linjat XRT dhe N.
Kompania nuk do të fokusohet vetëm te automjetet elektrike, por do të ofrojë edhe motorë me benzinë dhe hibride për të përmbushur kërkesat e ndryshme të tregut.
Hyundai synon gjithashtu të rrisë prodhimin në SHBA, duke planifikuar që mbi 80% e automjeteve të saj të prodhohen brenda vendit deri në vitin 2030.
Ndër modelet që pritet të vijnë janë versione të reja të Hyundai Tucson dhe Hyundai Elantra, si dhe një përditësim i Hyundai Santa Fe.
Po ashtu, kompania po bashkëpunon me General Motors për zhvillimin e disa automjeteve të reja, përfshirë edhe një furgon elektrik për tregun amerikan.