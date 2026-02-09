Hyri për vetëm tri ditë në shtëpi, Luizit i vjen dron në Big Brother
Fituesi i edicionit të dytë të Big Brother VIP Albania, Luiz Ejlli, është rikthyer në shtëpinë e famshme.
Ai u bë një konkurrent i vetëm me Artan Kolën, por për vetëm pak ditë, ndonëse banorët e tjerë nuk janë në dijeni.
I njëjti krijoi një atmosferë krejtësisht tjetër me batutat e situatat që zhvilloi këto ditë.
Foto: TikTok
Megjithatë, për kaq pak kohë atij i erdhi një dron, duke i treguar se nuk ka një të dytë si ai.
"Mirëmëngjes i zoti i shtëpisë", thuhej në dronin për Luizin.
Foto: TikTok
Krahas kësaj, artisti shkodran i ka dhënë këshilla banorëve e gjithashtu i ka ngacmuar në disa gjëra.
Sido që të jetë, hyrja e tij rrëmbeu vëmendje të madhe dhe një nostalgji për kohën kur ishte brenda. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com
Top Lajme
BBVK
Jobs
Deals