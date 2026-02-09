Fituesi i edicionit të dytë të Big Brother VIP Albania, Luiz Ejlli, është rikthyer në shtëpinë e famshme.

Ai u bë një konkurrent i vetëm me Artan Kolën, por për vetëm pak ditë, ndonëse banorët e tjerë nuk janë në dijeni.

I njëjti krijoi një atmosferë krejtësisht tjetër me batutat e situatat që zhvilloi këto ditë.

Megjithatë, për kaq pak kohë atij i erdhi një dron, duke i treguar se nuk ka një të dytë si ai.

"Mirëmëngjes i zoti i shtëpisë", thuhej në dronin për Luizin.

Krahas kësaj, artisti shkodran i ka dhënë këshilla banorëve e gjithashtu i ka ngacmuar në disa gjëra.

Sido që të jetë, hyrja e tij rrëmbeu vëmendje të madhe dhe një nostalgji për kohën kur ishte brenda. /Telegrafi/

