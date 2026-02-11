Katër persona janë arrestuar nga Policia e Kosovës nën dyshimin për kalim të paautorizuar të kufirit.

Sipas njoftimit zyrtar, rasti ka ndodhur dje rreth orës 13:30 në rrugën nacionale Pejë–Prishtinë, në fshatin Arllat.

Gjatë kontrolleve rutinë, policia ka ndaluar një automjet me targa të Shqipërisë, i cili drejtohej nga një shtetas i Shqipërisë.

Në veturë ndodheshin edhe tre persona të tjerë, dy shtetas të Bjellorusisë dhe një shtetas i Rusisë, për të cilët dyshohet se kishin kaluar ilegalisht kufirin nga Shqipëria në Republikën e Kosovës.

Të katër të dyshuarit janë arrestuar, ndërsa me vendim të prokurorit janë dërguar në mbajtje.

Hetimet lidhur me rastin janë duke vazhduar. /Telegrafi/

