Hungaria drejt reformës kushtetuese, shqyrton uljen e moshës së votimit në 16 vjeç
Kryeministri hungarez Peter Magyar shprehu mbështetje për uljen e moshës së votimit nga 18 në 16 vjeç, si pjesë e procesit të vazhdueshëm të reformës kushtetuese të vendit.
Magyar tha se do të mbështeste uljen e moshës së votimit gjatë hartimit të një kushtetute të re, duke argumentuar se shumica e hungarezëve nën 18 vjeç janë mjaftueshëm të informuar dhe të përgatitur për të marrë pjesë në vendimmarrjen demokratike.
“Unë besoj se sot shumica dërrmuese e atyre nën 18 vjeç janë mjaftueshëm të përgatitur dhe të informuar për të pasur një zë në vendimet tona të përbashkëta”, tha ai.
Mosha e votimit është bërë temë debati edhe në vende të tjera të Evropës.
Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar njoftoi këtë javë se planifikon të ulë moshën e votimit në 16 vjeç para zgjedhjeve të ardhshme të përgjithshme të vendit. /Telegrafi/