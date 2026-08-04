Anija me 160 emigrantë merr flakë gjatë përpjekjes për të kaluar Kanalin Anglez
Më shumë se 150 emigrantë janë shpëtuar pasi varka që po përdornin për të kaluar Kanalin u përfshi nga flakët.
Varka po përpiqej të kalonte në Mbretërinë e Bashkuar kur motori i saj u përfshi nga flakët, sipas prefekturës detare franceze të Kanalit dhe Detit të Veriut.
Thuhet se 157 persona janë shpëtuar dhe po dërgohen në portin e Boulogne-sur-Mer.
Kjo vjen vetëm një ditë pasi kryeministri Andy Burnham u zotua se qeveria e tij do të jetë "e pamëshirshme" në frenimin e numrit të njerëzve që mbërrijnë në Mbretërinë e Bashkuar me anije të vogla.
Autoritetet franceze thanë se anija u nis nga Franca të hënën në mbrëmje.
Gjatë natës "pesë persona në bord të anijes kërkuan ndihmë shpëtimi... personat e mbetur në bord refuzuan ndihmën e ofruar nga anijet patrulluese franceze".
“Të vendosur për të arritur në Mbretërinë e Bashkuar, migrantët që kalonin Kanalin me varka të vogla refuzuan ndihmën e ofruar nga shërbimi francez i emergjencës, duke e pranuar atë vetëm në situata emergjence ekstreme”, tha ajo në një deklaratë.