Hungaria dhe Sllovakia ndalojnë eksportet e naftës në Ukrainë
Hungaria dhe Sllovakia njoftuan të mërkurën se do të pezullonin eksportet e naftës në Ukrainë mes tensioneve në rritje mbi furnizimet me naftë, duke thënë se duhet të sigurojnë furnizimet e tyre me energji për të zëvendësuar importet e naftës ruse përmes tubacionit të dëmtuar Druzhba - me Hungarinë që akuzon gjithashtu Ukrainën për shantazh dhe ndërhyrje politike.
Ky debat është një tjetër shembull i konflikteve midis dy qeverive të BE-së, të cilat ende importojnë sasi të mëdha të naftës bruto ruse përmes Ukrainës, dhe Kievit, i cili u ka bërë thirrje vazhdimisht atyre që të shkëputen plotësisht nga energjia ruse.
Transferimet e naftës nga Rusia në Hungari dhe Sllovaki u ndalën më 27 janar.
Sipas raporteve të medias, tubacioni që i transportonte ato u dëmtua nga një sulm ajror rus në territorin ukrainas, shkruan Euronews, përcjell Telegrafi.
"Furnizimet e karburantit dizel në Ukrainë janë ndalur. Dhe furnizimet e karburantit dizel në Ukrainë nuk do të rifillojnë derisa ukrainasit të rifillojnë furnizimet me naftë bruto përmes tubacionit Druzhba në Hungari", ka thënë ministri i Jashtëm hungarez Péter Szijjártó.
Si Hungaria ashtu edhe Sllovakia thonë se kanë rezerva të mjaftueshme karburanti, por duan ta ridrejtojnë naftën në tregjet e tyre të brendshme.
Ministri i Jashtëm Szijjártó tha se Ukraina kishte mjete dhe kohë të mjaftueshme për të riparuar tubacionin dhe se mosveprimi në këtë drejtim ishte një vendim politik.
"Fakti që Ukraina nuk do të rifillojë transportin e naftës drejt Hungarisë është një vendim politik, një vendim politik i marrë nga vetë presidenti ukrainas", shtoi ai.
Në Sllovaki, qeveria e Kryeministrit Robert Fico njoftoi një përgjigje të ngjashme.
Rafineria shtetërore Slovnaft do të pezullojë eksportet e naftës me qëllim që t'i japë përparësi furnizimit vendas dhe Sllovakia ka lëshuar gjithashtu 250,000 ton naftë nga rezervat e saj të emergjencës.
"Slovnaft po ndalon eksportin e naftës në Ukrainë dhe çdo eksport tjetër dhe gjithçka që do të përpunojë tani në Sllovaki do të jetë e destinuar për tregun sllovak", theksoi Fico.
Hungaria dhe Sllovakia gjithashtu i bënë thirrje Komisionit Evropian të mundësojë transportin e naftës bruto ruse përmes porteve kroate drejt Hungarisë dhe Kroacisë.
Kroacia më parë e hodhi poshtë këtë kërkesë, duke thënë se transferimi i naftës ruse mund të shkelë sanksionet amerikane.
E Komisioni tha të martën se siguria energjetike e Hungarisë dhe Sllovakisë nuk ishte në rrezik, duke përmendur rezerva të mjaftueshme në të dy vendet.
Ukraina po përballet me një krizë të rëndë energjetike pasi sulmet ruse shkaktuan dëme të mëdha në infrastrukturë gjatë dimrit. /Telegrafi/