Hulumtuesi kroat zbulon lidhjet e errëta të Veselinoviqit me Vuçiqin dhe Dodikun
Gazetari hulumtues kroat, Domagoj Margetiq ka publikuar në rrjetet sociale akuza të rënda lidhur me shkatërrimin e një vendi memorial në zonën e Prijedorit të Bosnje dhe Hercegovinës, ku gjatë Luftës së Dytë Botërore u krye një krim masiv ndaj civilëve serbë.
Sipas Margetiqit, në vitin 2023, në zonën e Bukova Kosës, përkatësisht në fshatin Veliko Palançishte, janë ushtruar presione të paligjshme ndaj banorëve lokalë për t’i detyruar ata të shesin tokën e tyre.
Ai pretendon se këto veprime janë kryer nga persona të lidhur me biznesmenin serb Zvonko Veselinoviq, përmes kompanisë Drvoexport, e cila ka hapur miniera qymyri të paligjshme në atë territor.
Margetiq thekson se banorët, të cilët sipas tij janë të gjithë të përkatësisë etnike serbe, janë përballur me kërcënime, ndërprerje të energjisë elektrike dhe ujit, si dhe presione fizike, me qëllim që të largoheshin nga pronat e tyre. Ai shton se shfrytëzimi i qymyrit në këtë zonë dyshohet se është përdorur për përfitime financiare të paligjshme dhe pastrim parash.
Sipas gazetarit kroat, një nga lokacionet e shkatërruara është Jezerine, vend ku në tetor të vitit 1942, forcat ‘ustashe’ kanë vrarë 103 civilë serbë. Në atë vend ishte vendosur një kryq përkujtimor nga banorët lokalë, si shenjë nderimi për viktimat.
Margetiq pretendon se gjatë gërmimeve për minierën e qymyrit, ky vend memorial është shkatërruar me mjete të rënda ndërtimi, pavarësisht rëndësisë së tij historike dhe simbolike.
Ai i lidh këto veprime me struktura politike dhe ekonomike në Serbi dhe Republikën Serbe, përfshirë presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq dhe liderin e Republikë Serbe, Milorad Dodik.
Deri në momentin e publikimit të këtij shkrimi, institucionet përkatëse në Serbi dhe Bosnje e Hercegovinë nuk kanë reaguar zyrtarisht ndaj këtyre pretendimeve. /Telegrafi/