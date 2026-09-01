Hugh Jackman flet për bashkëpunimin me Zendaya-n: E thashë që ditën e parë se ajo do të ishte ylli më i madh i gjeneratës së saj
Në një intervistë të re, Hugh Jackman foli për bashkëpunimin e tij me Zendaya-n, duke deklaruar se ishte i kënaqur me punën e saj që nga fillimi.
Jackman gjithashtu kujtoi çfarë mendoi kur e pa për herë të parë Zendaya-n.
"Mbaj mend që thashë ditën e parë, 'Kjo grua e re do të jetë ylli më i madh i gjeneratës së saj'", tha ai.
Ai shpjegoi se Zendaya pati një pamje të parë të jashtëzakonshme në ditën e parë të xhirimit të "The Greatest Showman", por shtoi se regjisori Michael Gracey kërkoi një pamje të dytë.
"E tërhoqa mënjanë dhe i thashë: 'Çfarë po bën, fotografia e saj e parë ishte e mrekullueshme', dhe ai tha: 'E di, por nuk doja të të turpëroja ty ose Zac Efron, kështu që mendova ta bëja të bënte më shumë se një'", shpjegoi ai.
Jackman shtoi se ishte një kënaqësi dhe kënaqësi e vërtetë të punonte me Zendaya-n dhe vlerësoi veçanërisht profesionalizmin e saj në punën e saj.