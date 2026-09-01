Jaime Pressly nxirret nga një hotel në Kaliforni pas një incidenti të dyshuar
Jaime Pressly thuhet se u nxor nga një hotel në Kaliforni të enjten, pasi dyshohet se shfaqi sjellje të çrregullt, përdori fjalor të rëndë dhe vendosi duart mbi një tjetër person.
Sipas TMZ, ylli i “My Name Is Earl” u kërkua të largohej nga hoteli, disa ditë para një paraqitjeje të planifikuar në “GalaxyCon”, pasi disa mysafirë të hotelit u ankuan se ajo fliste me zë të lartë në telefon, përdorte fjalë fyese dhe konsumonte alkool.
Dëshmitarët pretenduan se Pressly dukej sikur ishte nën efektin e alkoolit teksa fliste në telefon. Ajo u afrua disa herë nga punonjësit e sigurisë, përpara se të largohej përfundimisht nga hoteli.
Sipas medias, Pressly fillimisht i injoroi dy pjesëtarët e sigurisë kur ata iu afruan, duke vazhduar bisedën e saj telefonike, e cila zgjati rreth 30 minuta. Ajo madje ngriti një gisht, për të treguar se ende nuk e kishte përfunduar telefonatën.
Dëshmitarët thanë se gjatë bisedës, Pressly u dëgjua duke thënë: “Mami të do”, si dhe: “Ti je bashkëshorti më i mirë nga të gjithë ata me të cilët jam divorcuar dhe je shumë i mirë me fëmijët tanë.”
Pressly ka qenë më parë e martuar me avokatin e industrisë së argëtimit Simran Singh, me të cilin ka dy djem binjakë. Ajo ka edhe një djalë tjetër nga një lidhje e mëparshme.
Pasi mbylli telefonatën, Pressly dyshohet se iu afrua një gruaje që po merrte pjesë në një dasmë në hotel. Ajo i preku krahun dhe u ankua për punonjësit e sigurisë.
Thuhet se pas këtij momenti ajo mori një tjetër telefonatë, përpara se një punonjës sigurie të ndërhynte përfundimisht dhe t’i thoshte: “Kaq, mbaruam.”
Foto: Jaime Pressly / GettyImages
Në këtë moment, aktorja e “Not Another Teen Movie”, e cila në fillim të këtij viti hapi një llogari në OnlyFans, u largua nga holli i hotelit për rreth dhjetë minuta për të pirë një cigare jashtë. Më pas, ajo u kthye në hotel, duke u mbajtur për dore me një punonjës të shërbimit të parkimit të makinave.
Dëshmitarët e panë aktoren të rikthehej në bar për të marrë edhe një pije tjetër, përpara se më në fund të shoqërohej jashtë nga punonjësit e sigurisë.
“Page Six” konfirmoi me Departamentin e Policisë së San Jose se autoritetet nuk u thirrën në vendngjarje.
Në fund, Pressly anuloi paraqitjen e saj të planifikuar në “GalaxyCon”.