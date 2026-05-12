Hoxha: Shqipëria nuk do ta zgjasë marrëveshjen e migrantëve me Italinë pas vitit 2030
Shqipëria nuk do ta zgjasë marrëveshjen e saj për migracionin me Italinë përtej vitit 2030, tha ministri i Jashtëm shqiptar, Ferit Hoxha, në një intervistë ekskluzive për Euractiv.
Qeveria e Giorgia Meloni po përdor dy objektet në Gjadër dhe Shëngjin si qendra ndalimi për migrantët që nuk kanë arritur të fitojnë azil në Itali.
Kjo është pjesë e një përpjekjeje më të gjerë të qeverive evropiane për ta zhvendosur praninë fizike të migrantëve jashtë kufijve të tyre.
Marrëveshja pesëvjeçare u ratifikua në fillim të vitit 2024 dhe është përballur me polemika politike dhe probleme ligjore.
Për të vazhduar pas vitit 2029, do të kërkohej një zgjatje vetëm disa muaj para afatit që vetë Shqipëria ka vendosur për anëtarësimin në Bashkimin Evropian.
“Para së gjithash, marrëveshja është për pesë vjet dhe nuk jam i sigurt se do të ketë zgjatje. Së dyti, nuk do të ketë zgjatje sepse ne do të jemi anëtarë të Bashkimit Evropian. Të gjithë kanë bërë të njëjtën llogaritje,” tha Hoxha, duke iu referuar synimit të Shqipërisë për t’u anëtarësuar në vitin 2030.
“Sapo Shqipëria të hyjë në BE, kjo nuk do të jetë më territor ekstraterritorial, por territor i Bashkimit Evropian,” shtoi ai.
Sfidat ligjore në Itali e shtynë qeverinë e Melonit t’i ripërdorë këto objekte nga qendra fillestare për përpunimin e migrantëve në qendra ndalimi për migrantët me kërkesa të refuzuara, në pritje të riatdhesimit.
Por në prill, marrëveshja mori një shtysë pas një opinioni jo-detyrues nga një avokat i përgjithshëm në Gjykatën e Drejtësisë së BE-së, i cili tha se skema është në përputhje me ligjin e BE-së. Hoxha theksoi se Shqipëria nuk është tërhequr nga detajet e marrëveshjes pavarësisht sfidave ligjore.
Hoxha, i cili ndodhej në Bruksel për të marrë pjesë në një takim me ministrat e Jashtëm të BE-së, e paraqiti Shqipërinë si një partnere të besueshme për Italinë.
Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, e ka përshkruar partneritetin si “ekskluziv”, duke përmendur lidhjet e ngushta mes dy vendeve.
Hoxha hodhi poshtë sugjerimet se kjo mund ta nxisë qeverinë italiane – e cila mbështet anëtarësimin e Shqipërisë në BE – të mos e lejojë hyrjen e Shqipërisë, me qëllim mbajtjen në funksion të kampeve. “Italia kishte nevojë për ndihmë. Ne ndihmuam. Dhe kjo nuk mund të harrohet,” tha Hoxha. /Telegrafi/