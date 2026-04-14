Hoxha nga samiti i Diasporës: Shqipëria dhe Kosova po ecin drejt së ardhmes evropiane
Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha këtë të martë në ditën e dytë të Samitit të Diasporës e ka hapur me një fjalim lidhur me aktivitetin.
Hoxha ka thënë se Shqipëria po ecën drejt së ardhmes evropiane, e pas ka vijuar duke thënë se kësaj rruge po i afrohet dhe Kosova.
“Sot nuk mblidhemi për në takim të radhës, si çdo herë kur bëhemi bashkë, dot në këtë sallë rreh një zemër e madhe, që e bën këtë qytet më shumë se vetëm kryeqytetin e Shqipërisë, e bën një shtëpi të përbashkët për të gjithëve. Samiti vjen në një moment kyç, Shqipëria po ecën drejt të ardhmes evropiane dhe të njëjtën gjë mund të them dhe për Kosovën. Diaspora nuk është thjeshtë jashtë, jo një adresë kur drejtohemi kur kemi nevojë, por një dimension plotësues i identitetin tonë kombëtar.
Gjuha shqipe është ADN jonë, është kujtesë, identitet, vazhdimësi. Pa gjuhën do në na mbetej vetëm trupi. Përpjekjet për gjuhën, në rajon e diasporë, janë përpjekjet për të qenë vetvetja. Nëse gjuha jonë që i ka rezistuar shekujve, dobësohet sot kur jemi më të ditur e më të lidhur, përgjegjësia është vetëm e jona. Gjuhën shqipte ta çojmë në vendin që meriton, në familjen e madhe evropiane. Nga brezi i par që u largua me pak shpresë, por shumë kurajo, ju keni ndërtuar një kapitull të ri të Shqiptarisë globale. Edhe nga larg ju keni gjithmonë afër. Sot në kohë zhvillimi ju duam partnerë. Atdheu kudo ku është, atdheu ku ka shqiptarë. Përmes rrënjëve lartësohemi, përmes dijeve forcohemi”, tha Hoxha. /Euronews.al/