Historia prekëse e qenit që u dërgua në hapësirë, por nuk u kthye kurrë në shtëpi
Historia prekëse e Laikas, qenit të nisur në hapësirë për të orbituar Tokën pa asnjë rrugë për t'u kthyer në shtëpi, kohët e fundit ka shkaktuar reagim në internet.
Laika ishte thjesht një nga shumë kafshë të përdorura në eksplorim, për një kuptim më të mirë të universit.
Ai u largua me shpejtësi nga Toka, si pasagjeri i vetëm i anijes kozmike Sputnik 2.
Më 3 nëntor 1957, pas javësh përgatitjesh që përfshinin përshtatjen e tij në kafaze dhe arka gjithnjë e më të vogla, ai u dërgua në orbitë të ulët.
Eksperimenti synonte të demonstronte se një krijesë e gjallë mund t'i rezistonte forcave traumatike që lidhen me lëshimin në orbitë.
Shenjat jetësore të Laikas u monitoruan me kujdes me shpresën e konfirmimit të teorive të shkencëtarëve se jeta mund të funksiononte në hapësirë mes gravitetit të reduktuar dhe niveleve të larta të rrezatimit.
Të dhënat zbuluan tregues të shqetësimit gjatë gjithë udhëtimit.
Më shumë se pesë muaj pas lëshimit, Sputnik 2, zbriti përsëri në atmosferën e Tokës më 14 prill 1958, duke u djegur pas rihyrjes.
Nga ky mision, studiuesit morën informacione të reja rreth efekteve fiziologjike të udhëtimit në hapësirë përmes punës së tyre me Laikan.
Besohej se vdekja e qenit në bord ndodhi për shkak të dështimit të mbajtësit qendror R-7 për t'u ndarë nga anija kozmike.
Bashkimi Sovjetik dyshohet se dha dëshmi kontradiktore në lidhje me vdekjen e kafshës, duke përfshirë pretendimet se ajo vdiq vetëm shtatë orë pasi kishte filluar misioni.
Megjithatë, në vitin 2002, rrethanat aktuale dhe koha e vdekjes së tij u zbuluan përfundimisht, duke reflektuar raportime të gjera se qeni vdiq pasi i mbaruan furnizimet me oksigjen në ditën e gjashtë të izolimit në bordin e anijes kozmike të ngjeshur. /Telegrafi/