Rosa me fanellën e Meksikës bëhet ylli i rrjeteve sociale gjatë festimeve të Kupës së Botës
Meksikanët po kalojnë kohën më të mirë pas nisjes së Kupës së Botës, me ekipin vendas që siguroi një fitore 2-0 ndaj Afrikës së Jugut.
Kryeqyteti u shndërrua në një festë masive, me tifozët që mbushën stadiumin dhe rrugët për të kërcyer, pirë dhe për të veshur me krenari fanellat e tyre kombëtare.
Disa orë para fillimit të ndeshjes, një video virale në rrjete sociale tregoi një dyshe nënë e bir që ecnin në një rrugë të ndjekur nga afër nga një rosë shtëpiake, e cila mbante veshur fanellën e Meksikës.
Videoja e rosës që lëvizte në rrugë i argëtoi banorët vendas, të cilët shpejt nxorën telefonat e tyre inteligjentë për të regjistruar pamjen e adhurueshme.
"Kjo Kupë Bote sapo ka filluar dhe atmosfera është tashmë në nivelin më të lartë", tha një përdorues. /Telegrafi/
#Watch | A duck in Mexico's jersey joins World Cup fans on day 1 of the FIFA World Cup; Video goes viral
(Credits: Ramón Alejandro/X) pic.twitter.com/Cin2DZWkPl
— NDTV (@ndtv) June 13, 2026