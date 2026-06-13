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Meksikanët po kalojnë kohën më të mirë pas nisjes së Kupës së Botës, me ekipin vendas që siguroi një fitore 2-0 ndaj Afrikës së Jugut.

Kryeqyteti u shndërrua në një festë masive, me tifozët që mbushën stadiumin dhe rrugët për të kërcyer, pirë dhe për të veshur me krenari fanellat e tyre kombëtare.

Disa orë para fillimit të ndeshjes, një video virale në rrjete sociale tregoi një dyshe nënë e bir që ecnin në një rrugë të ndjekur nga afër nga një rosë shtëpiake, e cila mbante veshur fanellën e Meksikës.

Videoja e rosës që lëvizte në rrugë i argëtoi banorët vendas, të cilët shpejt nxorën telefonat e tyre inteligjentë për të regjistruar pamjen e adhurueshme.

"Kjo Kupë Bote sapo ka filluar dhe atmosfera është tashmë në nivelin më të lartë", tha një përdorues. /Telegrafi/



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