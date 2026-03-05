Historia e luftës së Kosovës ligjërohet në orën e parë mësimore, Rama: Brezat e rinj duhet të mësojnë rrugën e vështirë drejt lirisë
Në shkollën e mesme Xhevdet Doda në Prishtina ka nisur shënimi i Epopeja e UÇK-së, ku u diskutua për vlerat e luftës dhe sakrificën e atyre që kontribuuan për lirinë e vendit.
Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, bëri të ditur se aktiviteti u zhvillua në bashkëbisedim me nxënësit, me qëllim që të ndahen reflektime mbi guximin, idealin dhe dashurinë për atdheun që karakterizoi luftën çlirimtare.
Sipas tij, në këtë aktivitet morën pjesë edhe udhëheqësi i Sektorit për Çështje të Kategorive të Dala nga Lufta e UÇK-së në kabinetin e kryetarit, Sylë Vitia, si dhe drejtori për Arsim në Kryeqytet, Samir Shahini.
Rama theksoi se ruajtja dhe përcjellja e historisë së luftës së Ushtria Çlirimtare e Kosovës tek brezat e rinj mbetet një përgjegjësi e përbashkët, në mënyrë që të mos harrohet rruga e vështirë drejt lirisë. /Telegrafi/