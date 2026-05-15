Nisin regjistrimet e nxënësve në klasën e parë dhe parafillore për vitin e ri shkollor në Prishtinë
Drejtoria e Arsimit ka njoftuar se ka filluar procesi i regjistrimit të nxënësve në klasën e parë dhe në klasën parafillore për vitin e ri shkollor.
Sipas njoftimit, procedurat e regjistrimit të fëmijëve në klasën e parë do të zhvillohen nga 15 maji deri më 15 qershor për vitin shkollor 2026/2027.
“Drejtori i Arsimit, z. Arianit Elshani, u uron të gjithë nxënësve që do të nisin rrugëtimin e tyre në klasën parafillore dhe fillore një fillim të mbarë, shumë suksese dhe një përvojë të suksesshme në bankat shkollore”, thuhet në njoftim.
Drejtoria e Arsimit ka bërë të ditur se procesi do të përcillet dhe monitorohet nga sektori përkatës në Drejtorinë e Arsimit, ndërsa prindërit janë ftuar të ndjekin udhëzimet dhe afatet e përcaktuara për regjistrim.