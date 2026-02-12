Helmim masiv i deputetëve ukrainas - autoritetet japin versionin e parë se si ndodhi
Një incident i papritur ka ndodhur në Verkhovna Rada, parlamentin e Ukrainës, ku një numër i konsiderueshëm deputetësh raportohet të jenë helmuar.
Sipas deputetit Mykola Tyshchenko, shkaku mund të ketë qenë ushqimi i shërbyer në kafeterinë e parlamentit, megjithëse autoritetet ende po hetojnë për të konfirmuar këtë hipotezë, shkruajnë mediat.
Ngjarja vjen në një kohë kur Ukraina po përballet me përhapjen e rotavirusit, një infeksion viral që zakonisht shkakton të vjella dhe diarre, sidomos tek fëmijët, por që mund të prekë edhe të rriturit.
Nuk dihet ende nëse helmimi i deputetëve lidhet drejtpërdrejt me këtë virus apo me ndonjë burim tjetër.
Autoritetet shëndetësore në Kiev kanë nisur menjëherë hetimet dhe kanë rekomanduar kujdes maksimal për higjienën e ushqimit brenda institucioneve shtetërore.
Nuk ka raporte për raste të rënda apo për humbje jete deri tani, por disa deputetë janë dërguar për trajtim mjekësor për simptomat e para të helmimit.
Incidenti ka shqetësuar opinionin publik, duke ngritur pyetje për sigurinë dhe kontrollin e ushqimit brenda ndërtesave qeveritare. Zyrtarët e parlamentit kanë premtuar transparencë dhe informim të vazhdueshëm mbi situatën. /Telegrafi/