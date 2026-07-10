Heineken sjell atmosferën e festivalit në Open Air Euphoria me DAX J në Ferizaj
Heineken vazhdon të jetë pranë përvojave më të mëdha argëtuese, duke mbështetur edhe evente që bashkojnë muzikën, energjinë dhe publikun.
Këtë herë, Heineken bëhet pjesë e Euphoria Open Air, festivalit që do të mbahet në Nerodime të Ferizajt, ku për herë të parë do të performojë DAX J, një nga emrat më të njohur të skenës ndërkombëtare techno.
Përveç DAX J, publiku do të shijojë performancat e FUTURE.666, UBERKIKZ (Berlin), KUSS (Paris), PARAPHER (Greqi), LAUTERKRACH (Zvicër), ALISA, SKIMA, 14x14 dhe DINA B2B EGORIUS, në një maratonë prej 15 orësh muzikë, nga ora 17:00 deri në 08:00 të mëngjesit.
I vendosur mes maleve dhe pranë lumit në Nerodime, festivali premton një eksperiencë unike në natyrë, ndërsa Heineken, vazhdon të krijojë momente që bashkojnë njerëzit, qoftë përmes emocioneve të futbollit apo atmosferës së festivaleve më të mëdha muzikore. /Telegrafi/