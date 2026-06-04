Hasanpapaj falënderon qytetarët e Anamoravës dhe Luginës për mbështetjen
Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) për deputet, Bardhyl Hasanpapaj, ka shprehur mirënjohjen e tij për mbështetjen e marrë nga qytetarët e Anamoravës dhe Luginës gjatë aktiviteteve elektorale.
Përmes një mesazhi publik, Hasanpapaj falënderoi qytetarët për pritjen dhe përkrahjen që i kanë dhënë gjatë fushatës.
“Anamoravë e Luginë, faleminderit nga zemra për pritjen, përkrahjen dhe dashurinë që na dhatë!”, ka deklaruar ai.
Hasanpapaj garon në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 7 qershorit në listën e LDK-së me numrin 34.
Ai ka vazhduar takimet me qytetarë në rajone të ndryshme, duke kërkuar mbështetje për subjektin e tij politik dhe programin që përfaqëson. /Telegrafi/