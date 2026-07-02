Harvey Weinsten shtrohet në spital me probleme të rënda me frymëmarrjen, ai do të qëndrojë në spital për disa javë
Producenti i Hollywoodit, Harvey Weinstein, është shtruar në spital për shkak të problemeve të rënda me frymëmarrjen.
Publicisti i tij i tha Deadline se Weinstein po pushon dhe po shërohet në spital, ku do të qëndrojë për disa javë, pasi shëndeti i tij është përkeqësuar.
Weinstein thuhet se vuan nga pamjaftueshmëria e zemrës për shkak të pneumonisë. Ai po trajtohej në repartin e burgut të Spitalit Bellevue në Manhattan.
Ai gjithashtu pret dënimin në shtator për një dënim për sulm seksual nga viti 2025. Ai ka pasur probleme të shumta shëndetësore në vitet e fundit.
Prokurorët në Nju Jork vendosën së fundmi të mos ngrenë akuza për përdhunim kundër tij për herë të katërt.
Çështja është gjykuar tashmë tri herë, një herë duke rezultuar në një vendim të përmbysur dhe dy herë pa gjobë. Dënimet e tjera të Weinstein, përfshirë një tjetër krim seksual në New York dhe të tjera në Kaliforni, janë ende në pritje. /Telegrafi/