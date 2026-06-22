Harry Styles habit fansat, vrapon 10 kilometra drejt Wembleyt para koncertit të tij
Harry Styles ka tërhequr vëmendjen e fansave pasi u pa duke vrapuar drejt stadiumit Wembley pak para nisjes së koncertit të tij dyorësh në Londër.
Këngëtari 32-vjeçar, i cili po zhvillon një rezidencë rekord prej 12 netësh në Wembley në kuadër të turneut “Together Together”, u filmua nga një fanse teksa përshkonte me vrap rreth 10 kilometra nga shtëpia e tij në Hampstead deri te stadiumi.
Në videon e publikuar në TikTok, ish-anëtari i One Direction shihet i veshur me një bluzë gri me kapuç dhe pantallona të shkurtra ngjyrë vjollcë, ndërsa nxiton drejt arenës ku e prisnin mijëra fansa, shkruan DailyMail.
Pamjet u bënë menjëherë virale, me komentuesit që bënin shaka duke pyetur: “A ishte vonë për në punë?”.
Harry njihet prej kohësh për pasionin e tij ndaj vrapimit. Ai ka përfunduar dy maratona, duke regjistruar kohë mbresëlënëse në Tokio dhe Berlin.
Në një intervistë për “Runner’s World”, artisti ka treguar se vrapimi është bërë një mënyrë për të qenë vetëm me mendimet e tij dhe për t’u larguar nga zhurma e famës.
Aktualisht, Styles po feston publikimin e albumit të tij të katërt “Kiss All the Time, Disco Oncedocularly”, ndërsa koncertet e tij në Wembley kanë hyrë në histori si rezidenca më e gjatë e mbajtur ndonjëherë nga një artist i vetëm në stadiumin legjendar londinez. /Telegrafi/