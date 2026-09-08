Harry dhe Meghan befasohen nga letra e Mbretit Charles që sqaron statusin dhe rolet e tyre pas kthimit në Britani
Një zëdhënës i Dukës dhe Dukeshës së Sussex-it ka bërë të ditur se çifti u befasua kur pa një letër të dërguar në emër të Mbretit Charles, ku sqarohej se Princi Harry dhe Meghan Markle vazhdojnë të kenë statusin e anëtarëve joaktivë të familjes mbretërore.
Zëdhënësi tha se çifti, i cili së fundmi është zhvendosur sërish në Mbretërinë e Bashkuar, “ishte disi i befasuar që nuk ishte informuar paraprakisht për këtë”.
Megjithatë, burime pranë familjes mbretërore thonë se Princi Harry dhe Meghan ishin vënë në dijeni për letrën, e cila u dërgua të hënën pasdite, përpara se ajo të bëhej publike.
Ndërkohë, mësohet se një komitet për çështjet e sigurisë, ku bëjnë pjesë edhe përfaqësues të Ministrisë së Brendshme britanike, do të mblidhet këtë javë për të shqyrtuar nivelin e sigurisë të financuar nga taksapaguesit që duhet t’u ofrohet Sussex-ëve, tashmë që ata janë rezidentë në Mbretërinë e Bashkuar.
Komiteti Ekzekutiv Mbretëror dhe VIP, i njohur si Ravec, është organi që merr vendime për sigurinë e anëtarëve të familjes mbretërore dhe figurave të tjera publike. Princi Harry është ankuar më herët për mungesën e një mbrojtjeje të përshtatshme policore gjatë qëndrimeve të tij në Mbretërinë e Bashkuar.
Ministria e Brendshme nuk komenton mbi vendimmarrje të tilla dhe nuk pritet të bëjë publike rezultatin e ndonjë takimi të komitetit.
“Struktura e sigurisë mbrojtëse e qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar është rigoroze dhe proporcionale. Politika jonë afatgjatë është të mos japim informacione të detajuara mbi këto masa, pasi një gjë e tillë mund të cenojë funksionimin e tyre dhe sigurinë e individëve”, tha një zëdhënës i Ministrisë së Brendshme.
Sa i përket faktit që Princi Harry dhe Meghan ishin “të befasuar” nga mesazhi i Mbretit të hënën, mësohet se kjo lidhet me kohën shumë të shkurtër që iu dha çiftit për të reaguar.
Sipas raportimeve, ata e kishin parë letrën vetëm rreth një orë përpara se ajo t’u dërgohej mediave. Në kohën kur ekipi i tij kishte arritur të kontaktonte Princ Harryn, letra ishte pothuajse gati për t’u publikuar.
Letra, e dërguar në emër të Mbretit Charles, përcakton qartë statusin e Princ Harryt dhe Meghan Markle si anëtarë joaktivë të familjes mbretërore. Çifti u zhvendos muajin e kaluar nga Kalifornia drejt Mbretërisë së Bashkuar, së bashku me fëmijët e tyre, Archie dhe Lilibet.
Në letër theksohet se ata nuk do të kenë të drejtë të përdorin titujt “Lartësia e Tij Mbretërore” dhe “Lartësia e Saj Mbretërore”, ndërsa vazhdojnë të konsiderohen “qytetarë privatë”.
Letra u dërgua nga Lord Chamberlain, një prej zyrtarëve më të lartë të Pallatit Mbretëror, dhe iu përcoll ekipit të Princ Harryt, departamenteve qeveritare, zyrtarëve ushtarakë dhe Lord Lieutenant-ëve, sipas burimeve pranë Pallatit.
Lord Lieutenant-ët, të cilët shërbejnë si përfaqësues lokalë të monarkut, si dhe zyrtarët qeveritarë, shpesh përfshihen në organizimin e vizitave dhe angazhimeve mbretërore.
Letra e bën të qartë se çdo angazhim i Harryt dhe Meghan do të zhvillohet në kapacitet privat dhe se ata nuk do të përfaqësojnë Familjen Mbretërore.
Ky mesazh shihet si një paralajmërim i qartë se çdo vizitë apo aktivitet i Princ Harryt dhe Meghan Markle nuk duhet të trajtohet si një angazhim zyrtar mbretëror.
Njoftimi vjen përpara disa paraqitjeve publike të mundshme të çiftit gjatë vjeshtës, teksa ata po vendosen në Mbretërinë e Bashkuar dhe vazhdojnë të mbështesin aktivitetet e tyre bamirëse.
Mesazhi i Mbretit thekson se marrëveshja e vitit 2020, e arritur kur Harry dhe Meghan u larguan nga jeta zyrtare mbretërore në Mbretërinë e Bashkuar, e njohur si “Marrëveshja e Sandringhamit”, vazhdon të jetë në fuqi.
Kjo marrëveshje përjashtonte mundësinë e një statusi “gjysmë brenda, gjysmë jashtë” të familjes mbretërore, që do të thotë se Harry dhe Meghan nuk mund të ndiqnin interesat e tyre tregtare dhe në të njëjtën kohë të vazhdonin të ishin anëtarë aktivë të Familjes Mbretërore.
“Dihet mirë se në janar të vitit 2020, Duka dhe Dukesha hoqën dorë nga kryerja e detyrave përfaqësuese në emër të Sovranit dhe nuk janë më anëtarë aktivë të Familjes Mbretërore”, thuhet në letër.
Aty shtohet: “Puna bamirëse e Dukës dhe Dukeshës është një çështje personale për të dy dhe zhvillohet në kapacitetin e tyre privat.”
Princi Harry pritet të vazhdojë të mbështesë organizatat e tij bamirëse, përfshirë “Invictus Games”, të cilat do të zhvillohen në Birmingham vitin e ardhshëm.
Ndërkohë, ka pasur raportime se Meghan Markle po shqyrton mundësinë e rikthimit në aktrim.
Sa i përket sigurisë, letra e dërguar në emër të Mbretit thekson: “Çdo çështje që lidhet me sigurinë operative duhet të vazhdojë t’u drejtohet autoriteteve përkatëse policore.”