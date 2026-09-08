Penelope Cruz dhe Javier Bardem shpjegojnë pse flasin për politikën: Përgjegjësia është e ndryshme, të gjitha gjërat na prekin
Penelope Cruz dhe Javier Bardem treguan se nuk kanë frikë të flasin për politikë, dhe në veçanti shprehën mbështetjen e tyre për popullin e Palestinës.
Kjo temë u ngrit në konferencën për shtyp të Festivalit të Filmit në Venecia për filmin e tyre "Bunker". Me regji nga Florian Zeller, Cruz dhe Bardem luajnë rolet e një burri dhe një gruaje, martesa e të cilëve fillon të shkatërrohet pasi Bardem, një arkitekt, pranon të ndërtojë një bunker mbijetese për një miliarder.
Kur u pyet për vendimin për të folur për politikën si aktorë, Cruz deklaroi se do të ishte kontradiktore të mos e bënin këtë ndërsa luanin në një film si "Bunker".
"Nuk kemi pse të pajtohemi me personazhet tanë, ndonjëherë nuk kemi pse të pajtohemi me historinë, por kjo përfshin kaq shumë aspekte të asaj se ku ndodhet bota tani, dhe këto gjëra na prekin të gjithëve ne, brezat e ardhshëm", tha Cruz.
Bardem shtoi se nuk ka rëndësi nëse je artist, aktor, taksist, por në çdo rast ke të drejtë të shprehësh të vërtetën tënde për atë që e konsideron të rëndësishme.
"Sigurisht që kam më shumë burime sesa një shofer taksie, sepse kam një mikrofon dhe ju keni ju që më dëgjoni. Përgjegjësia është e ndryshme dhe kjo është ajo që mendoj se është e rëndësishme, të kesh përgjegjësi ndaj botës në të cilën jetojmë dhe të mos e marrësh atë si të mirëqenë. Artistikisht, ky film ka të bëjë me sa të gatshëm jemi të shohim, të ndiejmë, të përshëndesim një tjetër ose të kemi frikë bazuar në atë që imagjinojmë, paragjykimet dhe frikërat tona", tha ai.
Cruz dhe Bardem folën rreth asaj se si është të punosh së bashku si partnerë dhe kolegë. Bardem bëri shaka se ata nuk debatojnë kurrë për punën.
"Të njoh prej më shumë se 30 vitesh, imagjino sikur nuk jemi grindur kurrë," tha Cruz.
Më pas, aktorja shpjegoi se si ia dalin ta ndajnë punën nga jeta private.
"Të dy e duam këtë profesion, por mendoj se kemi një ekuilibër të mirë kur bëhet fjalë për sa shumë flasim për punën. Kur bën një film së bashku, atëherë puna është shumë më e pranishme në biseda. Nuk filmonim shumë shpesh së bashku dhe ndodhte natyrshëm çdo pesë vjet", tha ajo. /Telegrafi/