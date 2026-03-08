Hapni gojën para pasqyrës dhe thoni “aaa” - një test i thjeshtë për nervin vagus
Ekspertët e neurologjisë shpjegojnë se si një vëzhgim i vogël në fyt mund të japë sinjale për balancën e sistemit nervor
Në vitet e fundit flitet gjithnjë e më shumë për nervin vagus, një nga nervat më të rëndësishëm të organizmit. Sipas literaturës mjekësore dhe bazës shkencore NCBI StatPearls, ky është nervi më i gjatë i sistemit nervor parasimpatik dhe përbën një lidhje të drejtpërdrejtë midis trurit dhe shumë organeve të brendshme, përfshirë zemrën, mushkëritë dhe traktin tretës.
Ky nerv luan rol të rëndësishëm në rregullimin e shumë proceseve jetësore, si ritmi i zemrës, frymëmarrja, tretja dhe reagimi i organizmit ndaj stresit. Kur funksioni i tij është në ekuilibër, organizmi kalon më lehtë nga gjendja e tensionit në gjendje qetësie, duke ndihmuar në stabilitetin emocional dhe në mirëqenien e përgjithshme.
Megjithatë, kur funksioni i tij dobësohet ose çrregullohet, mund të shfaqen simptoma si lodhje, irritim, ankth, probleme me tretjen apo ndjesi e vazhdueshme tensioni.
Një mënyrë e thjeshtë për një vlerësim orientues
Në ekzaminimin neurologjik të nervave kranialë, mjekët shpesh përdorin një metodë shumë të thjeshtë për të vlerësuar funksionin e nervit vagus dhe të nervit glosofaringeal. Sipas udhëzimeve klinike të përshkruara në NCBI dhe në manualet e ekzaminimit neurologjik, pacientit i kërkohet të hapë gojën dhe të thotë “aaa”, ndërsa mjeku vëzhgon lëvizjen e qiellzës së butë dhe të resës së fytit.
Një vëzhgim i ngjashëm mund të bëhet edhe në shtëpi. Qëndroni para pasqyrës, hapni gojën dhe me ndihmën e një luge shtypni lehtë gjuhën për të parë më qartë resën e qiellzës së butë, strukturën e vogël që varet në mes të fytit.
Sipas përshkrimeve në literaturën neurologjike të publikuara në StatPearls dhe TeachMeAnatomy, nëse nervi vagus funksionon normalisht, kjo strukturë zakonisht qëndron në mes dhe ngrihet në mënyrë simetrike kur shqiptohet tingulli “aaa”.
Nëse ajo devijon dukshëm në njërën anë, kjo mund të sugjerojë dobësim të funksionit të një prej degëve nervore që kontrollojnë këtë zonë. Megjithatë, një vëzhgim i tillë nuk përbën diagnozë dhe kërkon gjithmonë vlerësim nga një mjek specialist, transmeton Telegrafi.
shutterstock
Si funksionon sistemi nervor autonom
Sistemi nervor autonom kontrollon shumë procese që ndodhin pa vullnetin tonë, si rrahjet e zemrës, frymëmarrja dhe tretja. Ai përbëhet nga dy pjesë kryesore:
• sistemi simpatik, që aktivizon organizmin në situata stresi
• sistemi parasimpatik, që ndihmon trupin të qetësohet dhe të rikuperohet
Sipas studimeve të publikuara në literaturën neurologjike dhe fiziologjike, këto dy sisteme funksionojnë në një ekuilibër të vazhdueshëm. Kur njëri aktivizohet më shumë, tjetri zakonisht qetësohet, në mënyrë që organizmi të ruajë stabilitetin e funksioneve jetësore.
Kur ky ekuilibër prishet, mund të shfaqen simptoma si lodhje kronike, ndjeshmëri e shtuar ndaj stresit, pagjumësi ose vështirësi në përqendrim.
Pse është i rëndësishëm nervi vagus
Sipas studimeve të përmbledhura në NCBI dhe literaturën e fiziologjisë klinike, aktiviteti i mirë i nervit vagus lidhet me:
• rregullim më të mirë të stresit
• stabilitet të ritmit të zemrës
• funksion më të mirë të sistemit tretës
• mirëqenie emocionale më të qëndrueshme
Praktika si frymëmarrja e thellë, aktiviteti fizik, meditimi, gjumi i rregullt dhe disa teknika relaksimi janë treguar se mund të ndihmojnë në stimulimin e këtij nervi dhe në përmirësimin e balancës së sistemit nervor autonom.
Megjithatë, ekspertët theksojnë se një test i thjeshtë në pasqyrë nuk mund të zëvendësojë ekzaminimin mjekësor dhe duhet parë vetëm si një tregues orientues.
/Telegrafi/