Terapia e re kundër kancerit jep shpresë të madhe: Te disa pacientë tumoret u zhdukën plotësisht
Pas rezultateve që po tërheqin vëmendjen në ASCO 2026, studiuesit po e zgjerojnë testimin e amivantamab edhe në fazën e tretë klinike, ndërsa pritjet për këtë trajtim po rriten ndjeshëm
Një trajtim i ri kundër kancerit po konsiderohet si një nga zhvillimet më premtuese të viteve të fundit në onkologji, pasi rezultatet e një prove klinike kanë treguar se te disa pacientë tumoret janë zhdukur plotësisht.
Bëhet fjalë për amivantamab, një terapi me veprim të dyfishtë ndaj receptorëve EGFR dhe MET, e cila po testohet te pacientët me kancer të avancuar të kokës dhe qafës, te të cilët sëmundja ishte rikthyer ose nuk po reagonte më ndaj trajtimeve standarde.
Sipas të dhënave të raportuara nga The Guardian dhe të prezantuara në ASCO 2026, në studimin OrigAMI-4 morën pjesë 102 pacientë. Rezultatet treguan se 42 për qind e tyre patën përgjigje ndaj trajtimit, ndërsa te 15 për qind u raportua zhdukje e plotë e tumorit.
Ekspertët e cilësojnë këtë si një rezultat jashtëzakonisht të rëndësishëm, sidomos për pacientët me forma agresive të sëmundjes, të cilët zakonisht kanë shumë pak mundësi terapeutike pasi kanceri përparon pas kimioterapisë ose imunoterapisë, transmeton Telegrafi.
Amivantamab vepron duke bllokuar dy rrugë të rëndësishme që ndihmojnë rritjen dhe përhapjen e tumorit, ndërsa njëkohësisht ndihmon sistemin imunitar të njohë dhe sulmojë qelizat kanceroze. Kjo qasje e kombinuar është arsyeja pse terapia po tërheq kaq shumë vëmendje në komunitetin shkencor.
Një tjetër zhvillim i rëndësishëm është se tashmë ka nisur edhe studimi i fazës së tretë, OrigAMI-5, i cili do ta testojë këtë terapi në një grup më të madh pacientësh dhe në një fazë më të hershme të trajtimit. Kjo fazë konsiderohet vendimtare për të kuptuar nëse rezultatet mund të konfirmohen në shkallë më të gjerë.
Megjithëse të dhënat janë shumë inkurajuese, studiuesit theksojnë se ende nevojiten prova më të gjera dhe ndjekje më e gjatë e pacientëve për të vlerësuar përfitimin afatgjatë, sigurinë dhe mundësinë e përdorimit më të gjerë klinik.
Aktualisht, rezultatet po shihen si një hap i rëndësishëm për pacientët me kancer të avancuar të kokës dhe qafës, por edhe si një sinjal shprese për zhvillimin e terapive të reja më të personalizuara kundër kancerit. /Telegrafi/