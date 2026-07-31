"Hap konstruktiv drejt paqes", BE mirëpret marrëveshjen për çarmatimin e Hamasit
Shefja e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas, mirëpriti të premten marrëveshjen e raportuar për çarmatimin e Hamasit dhe grupeve të tjera të armatosura në Gaza, duke thënë se plani mund të jetë një “hap konstruktiv drejt paqes”.
Kallas tha se zbatimi i planit do të varet nga “angazhimi i plotë i të gjitha palëve” të përfshira.
“Shumë gjëra duhet të vendosen në vend që kjo të funksionojë. Suksesi varet nga angazhimi i plotë i të gjitha palëve. Verifikimi i respektimit të marrëveshjes nga Hamasi do të jetë një sfidë e rëndësishme. Izraeli do të duhet përfundimisht të tërhiqet nga Gaza”, tha ajo.
Kallas tha se BE-ja është e gatshme të mbështesë fazat e ardhshme të marrëveshjes, përfshirë vendosjen e Komitetit Kombëtar dhe Forcës Ndërkombëtare të Stabilizimit.
“Mirëpres marrëveshjen e ndërmjetësuar nga SHBA-ja, me mbështetjen e Egjiptit, Katarit, Turqisë dhe koordinatorit special të OKB-së për Procesin e Paqes në Lindjen e Mesme, Nicolay Mladenov”, shtoi Kallas.
Më herët sot, presidenti amerikan Donald Trump njoftoi se është arritur një marrëveshje për çarmatimin e plotë të Hamasit dhe grupeve të tjera të armatosura në Gaza, ndërsa forcat izraelite do të tërhiqen gradualisht ndërsa procesi përparon.
Trump gjithashtu falënderoi Egjiptin, Katarin dhe Turqinë për ndihmën në ndërmjetësimin e asaj që ai e përshkroi si një "përparim historik", duke thënë se marrëveshja do të zbatohet gradualisht, me një Forcë Ndërkombëtare të Stabilizimit që do të punojë së bashku me një forcë të re policore palestineze për të marrë përgjegjësinë për sigurinë në Gaza. /AA/