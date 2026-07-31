Ukraina godet objektiva ruse të energjisë dhe logjistikës
Një seri sulmesh me dronë ka goditur gjatë natës disa objektiva strategjikë në territorin rus, përfshirë një rafineri nafte dhe zonën e një porti ushtarak në Dagestan.
Sipas raportimeve, një nga objektivat ishte rafineria AIF-NK në qytetin Nizhnekamsk, në republikën ruse të Tataristanit.
Banorët lokalë kanë raportuar për më shumë se 30 shpërthime gjatë sulmit, ndërsa autoritetet nuk kanë dhënë menjëherë detaje për dëmet e shkaktuara.
Sulmet janë pjesë e fushatës së vazhdueshme të Ukrainës kundër infrastrukturës energjetike dhe logjistike ruse, të cilat Kievi i konsideron të rëndësishme për mbështetjen e makinerisë ushtarake të Moskës.
Një tjetër objektiv i goditur ishte zona e portit të Kaspiyskut në Dagestan, në bregun e Detit Kaspik. Në këtë zonë ndodhet baza e Flotiljes Ruse të Detit Kaspik, një njësi e rëndësishme e marinës ruse.
Sulmet me dronë në thellësi të territorit rus janë intensifikuar gjatë muajve të fundit, me Ukrainën që synon rafineritë, depot e karburantit, objektet ushtarake dhe qendrat logjistike.
Moska zakonisht njofton se sistemet e saj të mbrojtjes ajrore kanë rrëzuar shumicën e dronëve sulmues, ndërsa Kievi rrallë merr përgjegjësi publike për operacione të veçanta, por ka deklaruar se goditjet ndaj infrastrukturës ruse janë pjesë e strategjisë së saj për dobësimin e kapaciteteve ushtarake të Rusisë. /Telegrafi/