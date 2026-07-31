Italia pezullon Shengenin me Spanjën për shkak të krizës së emigrantëve
Qeveria e Italisë ka pezulluar marrëveshjet e udhëtimit pa kufij me Spanjën.
Ministria e Brendshme italiane tha se kjo ishte në përgjigje të kalimit masiv të emigrantëve në Ceuta.
Meqenëse Italia dhe Spanja janë anëtare të Marrëveshjes së Shengenit, njerëzit mund të udhëtojnë midis vendeve me anije ose aeroplan pa kontrolle.
Ministria e Brendshme e Italisë tha gjithashtu se kishte rënë dakord me Parisin për të forcuar kontrollet përgjatë kufirit tokësor franko-italian.
Ky veprim erdhi pasi kryeministrja e Italisë, Giorgia Meloni, dje i quajti imazhet nga Ceuta "tronditëse" dhe kritikoi "imigracionin e paligjshëm të pakontrolluar".
Ajo sugjeroi gjithashtu që Italia mund të rivendosë kontrollet kufitare me Spanjën, gjë që ka ndodhur tashmë.
Marrëveshja e Shengenit u nënshkrua në vitin 1985 dhe normalisht u lejon njerëzve të udhëtojnë midis shteteve anëtare pa kontrolle kufitare.
Ai përfshin të gjitha vendet e BE-së përveç Qipros dhe Republikës së Irlandës, si dhe Norvegjinë, Lihtenshtajnin, Islandën dhe Zvicrën.
Zbatimi i marrëveshjes është vënë nën presion vitet e fundit përballë rritjes së shifrave të migracionit në fillim të viteve 2020 (megjithëse tani ato kanë filluar të bien përsëri).
Disa vende, përfshirë Gjermaninë dhe Francën, kanë rivendosur pjesërisht kontrollet në disa kufij, të cilat mund të regjistrohen si një përjashtim zyrtar sipas rregullave të Shengenit. /Telegrafi/