Më shumë se gjysma e migrantëve kthehen në Marok pas kalimit masiv të kufirit drejt Ceutës
Më shumë se gjysma e 60,000 migrantëve që hynë në enklavën spanjolle të Ceutës që nga orët e para të së premtes janë kthyer tashmë në Marok, sipas Ministrisë së Brendshme të Spanjës, të cituar nga mediat lokale.
Vlerësimi mbulon periudhën deri në orën 13:00 sipas orës lokale të së premtes, që do të thotë se numri pritet të rritet ndërsa kthimet vazhdojnë.
Mediat lokale raportuan gjithashtu se të paktën 34 persona vdiqën ndërsa përpiqeshin të notonin nga Maroku në Ceuta.
Mbërritja masive e migrantëve i ka mbingarkuar autoritetet spanjolle dhe organizatat humanitare në qytetin autonom, i cili ka një popullsi prej pak më pak se 83,000 banorësh.
Të ardhurit e fundit vijnë përveç 1,500 deri në 2,000 migrantëve që kishin mbërritur tashmë në Ceuta ditët e fundit.
Në përgjigje, Spanja dhe Maroku arritën një marrëveshje të enjten për të përshpejtuar kthimin e migrantëve që hynë në enklavë në mënyrë të parregullt.
Shkalla e mbërritjeve e shtyu qeverinë spanjolle të dërgonte ushtrinë për të ndihmuar në forcimin e sigurisë në Ceuta.
Kryeministri Pedro Sánchez udhëtoi për në enklavë, i shoqëruar nga Ministri i Brendshëm Fernando Grande-Marlaska.
Duke folur nga Ceuta, Sánchez i përshkroi kalimet masive si "një shkelje të integritetit territorial të Spanjës", duke shtuar se ato "meritojnë dënimin tonë më të fortë".
Ministrja e Mbrojtjes Margarita Robles u bëri thirrje gjithashtu migrantëve të mos rrezikojnë udhëtimin.
"Mos u mashtroni nga rrjetet e trafikimit", tha ajo. "Rezultati do të jetë kthimi, në përputhje me ligjin spanjoll". /Telegrafi/