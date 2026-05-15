Hamza nuk përmend sulmin fizik, i bën thirrje Kurtit të ndalojë propagandën e urrejtjes për skenarë partiakë
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Bedri Hamza i ka bërë thirrje kryeministrit në detyrë, Albin Kurtit që të ndërpres propagandës, urrejtjen dhe keqpërdorimin e shtetit për skenarë të tij partiakë.
Hamza përmes një postimi në rrjetin social në Facebook ka shkruar se: “Mbrëmë pamë skena aspak të mira, ku Policia e Kosovës, me urdhër të Qeverisë, dërgoi njësi speciale në Drenicë me prapavija presioni dhe demonstrimi force. E porosis kryeministrin në detyrë të ndërpresë propagandën, të ndërpresë urrejtjen dhe, para së gjithash, t’i ndalë menjëherë provokimet dhe keqpërdorimin e shtetit për skenarë të tij partiakë”.
Tutje Hamza ka shkruar se Kurti nuk mund ta parandalojë braktisjen nga votuesit me skenarë të rrezikshëm përçarës.
“Ndalu, Albin. Kërkoj nga votuesit e PDK-së dhe nga të gjithë qytetarët ta ruajnë gjakftohtësinë dhe të fokusohen në datën 7 qershor. Aty do ta japim me votë përgjigjen tonë ndaj politikës së përçarjes”, ka shkruar Hamza në Facebook. /Telegrafi/