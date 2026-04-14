Hamasi hedh poshtë planin e çarmatimit të Gazës, thotë një zyrtar palestinez
Hamasi ka hedhur poshtë planin e çarmatimit të një figure të lartë në përpjekjet e presidentit Donald Trump për paqe në Gaza, i tha BBC-së një zyrtar i lartë palestinez i njohur me negociatat.
Ai akuzoi Nickolay Mladenov, përfaqësuesin e lartë për Gazën në Bordin e Paqes të udhëhequr nga SHBA-të, për paragjykim ndaj Izraelit, transmeton Telegrafi.
Muajin e kaluar, Mladenov përshkroi një kornizë për demilitarizimin e Gazës si pjesë e fazës së dytë të marrëveshjes së armëpushimit të rënë dakord nga Hamasi dhe Izraeli në tetor.
Zyrtari tha se Hamasi u tha ndërmjetësve rajonalë se nuk do të angazhohej në bisedime për fazën e dytë, derisa Izraeli të zbatonte plotësisht kushtet e fazës së parë.
Izraeli ka thënë se nuk do të ecë përpara pa përparim në çarmatimin e Hamasit.
Një delegacion i Hamasit në Kajro do të takohej me shefin e inteligjencës së Egjiptit të martën para se të nisej.
Faza e parë e planit të paqes së Trump ndaloi luftën, ktheu të gjithë pengjet izraelite që mbaheshin ende nga Hamasi në këmbim të të burgosurve palestinezë të mbajtur nga Izraeli dhe pa forcat izraelite të tërhiqeshin pjesërisht nga Gaza.
Në mesin e janarit, i dërguari i SHBA-së për Lindjen e Mesme, Steve Witkoff, njoftoi fillimin e fazës së dytë të planit të Trump për t'i dhënë fund luftës, por që atëherë ka pasur një bllokim midis Izraelit dhe Hamasit.
Faza e dytë synon të çojë në një fund të përhershëm të luftës pas demilitarizimit të Gazës dhe një tërheqjeje të plotë të Izraelit.
Muajin e kaluar, Mladenov paraqiti një plan të detajuar për grupet e armatosura palestineze në Gaza për të çmontuar armët e tyre - duke e lidhur pajtueshmërinë me fillimin e rindërtimit pas fushatës ushtarake të Izraelit që shkatërroi territorin.
Ai u shkaktua nga sulmi i udhëhequr nga Hamasi ndaj Izraelit më 7 tetor 2023, në të cilin rreth 1,200 njerëz u vranë dhe 251 të tjerë u morën peng në Gaza.
Më shumë se 72,330 njerëz janë vrarë nga veprimet ushtarake izraelite në Gaza që atëherë - përfshirë 757 që nga fillimi i armëpushimit më 10 tetor 2025 - sipas ministrisë së shëndetësisë të territorit të drejtuar nga Hamasi.
Një zyrtar i lartë i Hamasit i tha BBC-së: "Po presim që Mladenov të ofrojë një orar të qartë për Izraelin për të përmbushur detyrimet e mbetura të fazës së parë, së bashku me garancitë për të ndaluar shkeljet izraelite, përpara se të fillojë çdo diskutim për fazën e dytë".
Ai shtoi se fraksionet palestineze e konsideronin çështjen e armëve të lidhur me një zgjidhje gjithëpërfshirëse që garantonte të drejtën e popullit palestinez për vetëvendosje, në vend të marrëveshjeve të pjesshme.
Ai vuri në dukje se Mladenov besonte se Izraeli nuk kishte gjasa të pranonte krijimin e një shteti të pavarur palestinez. /Telegrafi/