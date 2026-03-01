Hakerët sulmojnë aplikacionet dhe faqet e internetit iraniane pas sulmeve SHBA-Izrael
Një valë operacionesh të mundësuara nga kibernetika u zhvillua herët të shtunën në mëngjes, së bashku me sulmin e përbashkët SHBA-Izrael ndaj objektivave në të gjithë Iranin, sipas ekspertëve dhe vëzhguesve të sigurisë kibernetike.
Operacionet përfshinin hakimin e shumë faqeve të internetit të lajmeve për të shfaqur mesazhe të ndryshme dhe hakimin e BadeSaba, një aplikacion kalendari fetar me më shumë se 5 milionë shkarkime, i cili shfaqte mesazhe që u thoshin përdoruesve "Është koha për llogaridhënie" dhe u bënin thirrje forcave të armatosura të dorëzojnë armët dhe të bashkohen me popullin.
Lidhja e internetit në Iran ra ndjeshëm në orën 07:06 dhe pastaj përsëri në orën 11:47, me vetëm një lidhje minimale të mbetur, tha Doug Madory, drejtor i analizës së internetit në Kentik, në një postim në X, transmeton Telegrafi.
Sulmi kibernetik ndaj BadeSaba ishte një veprim i zgjuar sepse mbështetësit e qeverisë e përdorin atë dhe ata kanë tendencë të jenë më fetarë, tha Hamid Kashfi, një studiues sigurie dhe themelues i firmës së sigurisë kibernetike DarkCell.
Operacionet kibernetike goditën gjithashtu një sërë shërbimesh qeveritare iraniane dhe objektiva ushtarake për të kufizuar një përgjigje të koordinuar iraniane, raportoi Jerusalem Post të shtunën.
"Ndërsa Irani shqyrton opsionet e tij, rritet mundësia që grupet e ndërmjetësuara dhe hakerët të ndërmarrin veprime, duke përfshirë sulme kibernetike, kundër objektivave ushtarake, tregtare ose civile izraelite dhe të lidhura me SHBA-në", tha Rafe Pilling, drejtori i inteligjencës së kërcënimeve në firmën e sigurisë kibernetike Sophos.
Sulmet mund të përfshijnë amplifikimin e shkeljeve të vjetra të të dhënave të paraqitura si përpjekje të reja, të pasofistikuara për të kompromentuar sistemet industriale të ekspozuara ndaj internetit dhe potencialisht operacione kibernetike sulmuese të drejtpërdrejta, tha Pilling.
Aktiviteti në Lindjen e Mesme është rritur, tha Cynthia Kaiser, një ish-zyrtare e lartë kibernetike e FBI-së dhe nënkryetare aktuale e lartë në firmën anti-ransomware Halcyon.
Kaiser tha se firma ka parë gjithashtu thirrje për veprim nga persona të njohur kibernetikë pro-iranianë të cilët në të kaluarën kanë kryer operacione hack-and-leak, sulme ransomware dhe sulme të shpërndara mohimi të shërbimit (DDoS), të cilat përmbytin shërbimet e internetit duke i bërë ato të paarritshme.
Aktiviteti aktual kibernetik mund t'i paraprijë operacioneve më agresive, tha Adam Meyers, nënkryetar i lartë i operacioneve kundër-kundërshtare në CrowdStrike.
"CrowdStrike tashmë po sheh aktivitet në përputhje me aktorët kërcënues të lidhur me Iranin dhe grupet hakerike që kryejnë zbulim dhe nisin sulme DDoS", shtoi ai.
Firma e sigurisë kibernetike Anomali tha në një analizë të ndarë me Reuters të shtunën se grupet iraniane të mbështetura nga shteti tashmë po kryenin sulme "fshirëse" që fshijnë të dhënat mbi objektivat izraelite përpara sulmeve.
Edhe pse Irani përmendet shpesh nga zyrtarët kibernetikë amerikanë së bashku me Rusinë dhe Kinën si një kërcënim për rrjetet amerikane, përgjigjet e mëparshme të Teheranit ndaj sulmeve në tokën e tij janë heshtur. /Telegrafi/
Në qershor, pasi SHBA-të goditën objektivat bërthamore iraniane, kishte pak shenja të sulmeve kibernetike shkatërruese, hap një skedë të re që shpesh thirret gjatë diskutimeve mbi aftësitë dixhitale të Iranit përtej një ndërprerjeje afatshkurtër të shërbimeve në Tiranë, kryeqytetin e Shqipërisë, sipas raporteve të medias.