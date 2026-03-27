Ëndrra e ekipit kombëtar të Turqisë për të siguruar një vend në Kupën e Botës pas 24 vjetësh është më e fortë se kurrë.

Pas fitores minimale 1-0 ndaj Rumanisë në gjysmëfinalen e playoff-it, Turqia është vetëm një hap larg realizimit të këtij objektivi.

Ndeshja vendimtare do të zhvillohet të martën nga ora 20:45 në Kosovë në “Fadil Vokrri” në Prishtinë, ku fituesi do të sigurojë udhëtimin për në Botëror.

Fitorja ndaj Rumanisë erdhi me vështirësi, ndonëse pritjet ishin për një rezultat më bindës.

U lëndua ndaj Rumanisë, Calhanoglu pritet të mungojë ndaj Kosovës

“Të gjithë kanë pritur fitore 3-0 apo 4-0, por ne e kemi ditur se nuk do të jetë ndeshje e tillë”, ka thënë kapiteni i Turqisë, Hakan Çalhanoglu.

Ai vlerësoi edhe kundërshtarin, duke theksuar ndikimin e trajnerit të tyre, Mircea Lucescu.

“Rumania është e mirë. Ish-trajneri ynë punon te Rumani dhe njeh secilin lojtar”.

Legjendari 80-vjeçar kishte drejtuar Turqinë nga viti 2017 deri në vitin 2019.

Turqia hasi vështirësi sidomos në pjesën e parë përballë një kundërshtari të organizuar mirë, ndërsa në pjesën e dytë diferencën e bëri një pasim brilant i Arda Guler që çoi në golin vendimtar.

“Ne ishim të durueshëm dhe vazhdimisht kishim lojën në kontroll. Ekipi është i motivuar dhe të gjithë janë në disponim të mirë. Nuk duam ta humbim këtë kënaqësi. Duam ta ruajmë për vete dhe për vendin tonë”.

Edhe trajneri i Turqisë, Vincenzo Montella, u shpreh i kënaqur me paraqitjen e ekipit.

“Ndaj një kundërshtareje të tillë shpesh ju luani pa durim dhe kështu mbeten hapësira. Por ne nuk e bëmë këtë. Kemi luajtur me maturi dhe kemi fituar”.

Fokusi tashmë është përballja me Kosovën.

Montella ka mohuar zërat për dorëheqje në rast humbjeje në Prishtinë, duke i cilësuar këto pyetje si provokuese dhe duke theksuar se një ndeshje e vetme nuk mund të zhbëjë dy vite të suksesshme pune.

Çalhanoglu numëron aktualisht 103 paraqitje me kombëtaren dhe synon të arrijë edhe më shumë.

“Synimi im i vetëm është të marr pjesë në Botëror si kapiten. Është gjëja e vetme që më mungon me ekipin nacional”.

Herën e fundit që Turqia mori pjesë në një Botëror, në vitin 2002 në Japoni dhe Korenë e Jugut, ajo arriti sukses historik duke u renditur e treta.

Në atë ekip spikatnin emra si portieri Rustu Reçber dhe kapiteni legjendar Hakan Sukur.

Me 120 dhe 114 paraqitje, ata mbeten dy futbollistët me më shumë ndeshje në historinë e Turqisë. /Telegrafi/

PërfaqësuesetFutbollNdërkombëtareSportKombëtarja e SllovakisëKombëtarja e Turqisë
telegrafi sport app