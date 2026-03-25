Hajni vjedh para në stacion të autobusëve në veri të Mitrovicës, rasti po hetohet
Një person ka raportuar se një i dyshuar i pa njohur nën presion i kishte vjedhur një shumë të parave.
Sipas raportit të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të martën rreth orës 11:30 në stacionin e autobusëve në veri të Mitrovicë.
Tutje në raport thuhet se rasti është duke u hetuar.
“Stacioni i Autobusëve, Mitrovicë Veri 24.03.2026-11:30. Ankuesi mashkull kosovar ka raportuar se, një i dyshuari i pa njohur nën presion i kishte vjedhur një shume të parave. Rasti është duke u hetuar”, thuhet në raport. /Telegrafi/
