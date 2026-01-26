“Hajdut” i pazakontë në New York, një dre hyn në bankë
Policia në New York iu përgjigj një thirrjeje të një banke të Qarkut Suffolk dhe mbërriti për të zbuluar se i dyshuari ishte një dre që u përplas me dritaren.
Departamenti i Policisë së Qarkut Suffolk tha se oficerët u thirrën në Webster Bank në Ridge të dielën kur u aktivizua një alarm për vjedhje.
Ata mbërritën dhe zbuluan se një dre ishte përplasur me dritaren dhe kishte ngecur brenda.
Pastaj kafsha bëri rrëmujë në bankë në përpjekjet e saj për të gjetur rrugën për të dalë.
Departamenti tha se oficerët arritën ta kapnin drerin dhe ta dërgonin jashtë në natyrë. /Telegrafi/
