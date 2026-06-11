Hailey Bieber dhe Tate McRae ishin të pranishme në ndeshjen e Knicks
Hailey Bieber ishte një nga shumë personazhet e famshëm që morën pjesë në ndeshjen e katërt të Finales së NBA-së të mërkurën në mbrëmje.
Modelja 29-vjeçare e ndoqi ndeshjen nga një suitë VIP, ku u pa duke kaluar kohë me këngëtaren Tate McRae, 22 vjeçe, dhe komedianin Jake Shane, 26 vjeç.
Bieber ishte veshur në stil sportiv që përfshinte një bluzë të Knicks me mbishkrimin: “New York’s Biggest Thrill” (“Kënaqësia më e madhe e New York-ut”).
Ajo e kombinoi këtë veshje me xhinse të drejta, një xhaketë në të njëjtin stil dhe taka të zeza. Flokët e saj kafe të hapura ishin të kapura mbrapa në një bisht të rregullt, me ndarje në mes.
Pas fitores së Knicks kundër San Antonio Spurs, themeluesja e Rhode shkroi në Instagram se nuk kishte qenë “kurrë kaq e tensionuar gjatë një ndeshjeje”.
Edhe McRae ishte veshur me veshje të Knicks, duke pozuar me një bluzë vintage të ekipit.
Flokët e saj të gjatë, biondë dhe të ndritshëm ishin të ndarë në mes dhe të stiluar në shtresa të gjata që i kornizonin fytyrën.
Ndërkohë, Jake Shane ishte me miqtë e tij i veshur me një bluzë blu me mëngë të gjata dhe detaje portokalli.
Kjo vjen pasi javën e kaluar, prezantuesi i podcast-it “Therapuss” mori pjesë në Çmimin e Madh të F1 në Monako 2026, së bashku me Alix Earle dhe Anastasia “Stassie” Karanikolaou.
Bieber ndau gjithashtu një foto në Instagram Story ku shfaqej në profil, e ulur në një karrige në suitë, ndërsa drita blu ndriçonte skenën.