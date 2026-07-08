Haaland tremb Anglinë, por Terry zbulon rrezikun e vërtetë të Norvegjisë
Legjenda e Anglisë, John Terry, ka dhënë këshillën e tij para përballjes së madhe ndaj Norvegjisë në çerekfinale të Kupës së Botës 2026, duke theksuar se skuadra e Thomas Tuchel duhet të ketë kujdes të veçantë ndaj Martin Odegaard.
Edhe pse shumica e vëmendjes është përqendruar te sulmuesi i Manchester Cityt, Erling Haaland, i cili ka realizuar shtatë gola në katër ndeshje në këtë Botëror, Terry beson se kapiteni i Arsenalit është lojtari që kontrollon ritmin dhe lojën e Norvegjisë.
Ish-kapiteni i Anglisë vlerësoi organizimin e skuadrës norvegjeze dhe theksoi rëndësinë e ndalimit të dy yjeve kryesorë të saj.
"Norvegjia është një skuadër e mirë. Mendoj se janë të stërvitur mirë", deklaroi Terry.
"Mendoj se çdo gjë që shkon mirë përmes asaj skuadre, kalon përmes Martin Odegaard. Nëse Anglia i ndal atë dhe Erling Haaland, atëherë kemi një shans shumë të madh", shtoi ai.
Anglia dhe Norvegjia do të përballen në çerekfinale të Kupës së Botës, në një duel ku përballja mes mbrojtjes angleze dhe sulmit të frikshëm norvegjez pritet të jetë një nga pikat kryesore të ndeshjes. /Telegrafi/